CZN Burak'ın 'imar kirliliğine neden olma' davası düşürüldü - Son Dakika
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CZN Burak'ın 'imar kirliliğine neden olma' davası düşürüldü

20.10.2022 13:58

CZN Burak'ın 'imar kirliliğine neden olma' davası düşürüldü CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen İşletmeci Muhammet Burak Özdemir'in, bir restoranının bulunduğu bölgede imar kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

CZN Burak'ın 'imar kirliliğine neden olma' davası düşürüldü

İSTANBUL - CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen İşletmeci Muhammet Burak Özdemir'in, bir restoranının bulunduğu bölgede imar kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, işletmenin eski haline getirilmesini ve yerin ön görünüm bölgesinin dışında kalmasını da dikkate alarak davanın düşmesine hükmetti.

CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen İşletmeci Muhammet Burak Özdemir'in, bir restoranının kış bahçesi bölgesinin imar kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Muhammet Burak Özdemir ve sanık avukatları hazır bulundu. Sanık İsmail Özdemir'i ise avukatı temsil etti. Ayrıca, sanık Burak Özdemir'in annesi Didem Bozbura da duruşmayı izleyiciler bölümünden takip etti.

Mahkeme, davanın 2018 yılında karara bağlandığını ve kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi tarafından bozulduğunu belirtti. Mahkeme ayrıca, Beşiktaş Belediye Başkanlığına ve Boğaziçi İmar Müdürlüğüne yazılan yazılara cevap geldiğini, davaya konu bölgenin Boğaziçi öngörünüm bölgesi dışında kaldığını aktardı.

"Eski haline getirildi diye biliyorum"

Duruşmada savunma yapan sanık Muhammet Burak Özdemir, işletmeci olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu belirterek, "Tutanağa konu kış bahçesinin üstü ve yanları açık hale getirilip eski haline getirildi diye biliyorum. Zira ben uzun süredir yurt dışında olduğum için orasıyla diğer sanık sanık İsmail Bey ilgilendiğinden kendisinden son durumun bilgisini bu şekilde almıştım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatları mahkemede, bozma ilamına uyulmasını, işlemin suç teşkil etmemekle birlikte eski haline getirildiğini, ayrıca yerin Boğaziçi alanında kalmadığının gelen cevaplarda belli olduğunu, dolayısıyla müvekkilinin beraatını ve aykırılık da giderildiğinden davanın düşmesini istediklerini söyledi.

Düşme kararı verilmesi talep edildi

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'ndaki "imar kirliliğine neden olmak" suçu dahilinde olduğunu ve dava konusu yerin eski haline getirildiğini değerlendirerek, sanıklar hakkında ayrı ayrı düşme kararı verilmesini talep etti. Son sözü sorulan sanık Özdemir, mütalaaya katıldığını ifade etti.

Karar açıklandı

Mahkeme, dava konusu yerin öngörünüm bölgesinin dışında kalması ve sadece etkilenme bölgesinde yer almasını dikkate alarak, ilgili kanunlara göre sanıkların eylemlerinin suç kapsamına girmediğini söyledi. Dava konusu işletmenin eski haline getirilmesini de dikkate alan mahkeme, sanıklar hakkında ayrı ayrı düşme kararı verdi.

"Bir dava açılmış belediye tarafından, geldik, ifademizi verdik"

Duruşmanın ardından basın mensuplarını görünce şaşıran Burak Özdemir, "Bir şey yok, karar da yok zaten. Dava restoranla alakalıydı, tente yapımıyla ilgiliydi. Bir dava açılmış belediye tarafından, geldik, ifademizi verdik. Sıkıntı yok yani, her şey yolunda. Yargılama falan yoktu, konuştuk sadece, bunda bir şey yok, sakin olun" diye konuştu.

Burak Özdemir'in avukatı ise, "İmar kirliliğine neden olmaktan dolayı bir dava vardı, düşme kararı verildi" ifadesini kullandı.

"Birden kamerayı kaldırınca dedim ne oluyor"

Basın mensuplarına takılan Burak Özdemir, "Korktum ben sizi tanımayınca, birden kamerayı kaldırınca dedim ne oluyor. Hele sen, felaketsin. Hadi kolay gelsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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CZN Burak, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa CZN Burak'ın 'imar kirliliğine neden olma' davası düşürüldü - Son Dakika

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