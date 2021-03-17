CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti
17.03.2021 10:40
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlülerin başında gelen CZN Burak, önceki gün Ardahan'ı ve kentle özdeşleşen Çıldır Gölü'nü ziyaret etti. Ancak fenomen şefin bu ziyaretiyle ilgili paylaşımında kentle ilgili herhangi bir detaya yer vermemesi dikkat çekti.
Birbirinden ilginç şovları ile adından söz ettiren ve şimdilerde 21 milyondan fazla takipçisi olan CZN Burak, önceki gün Ardahan'ın Çıldır İlçesine bağlı Aşıkşenlik Köyü Muhtarı Dural Karahan'ın daveti üzerine kente gitti.
Ziyareti kapsamında kent ile özdeşleşen Çıldır Gölü'nü de ziyaret eden CZN Burak sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ancak CZN Burak'ın paylaşımında gerek kentle ilgili gerekse Çıldır Gölü'yle ilgili herhangi bir etiket yapmaması kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti.
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