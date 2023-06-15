CZN Burak'ın annesi Didem Bozbura'nın yargılandığı "İrtikap" davasında karar çıktı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet aldıkları iddiasıyla yargılanan sanık Prof. Dr. Mehmet Alp Bozbura eşi Didem Bozbura ve yanında çalışan Yasin Şimşek hapis cezasına çarptırıldılar.

CZN BURAK'IN ANNESİ DAVAYA KATILMADI

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Didem Bozbura gelmezken; Mazhar Alp Bozbura ve Yasin Şimşek katıldı. Sanıklar Didem Bozbura, Mazhar Alp Bozbura ve Yasin Şimşek'in avukatları da müvekkillerinin beraatlerini ve haklarındaki yurtdışına çıkış yasaklarının kaldırılmasını talep etti.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Mahkeme heyeti, sanık Mazhar Alp Bozbura'nın "İrtikap" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Didem Bozbura ve Yasin Şimşek ise "İrtikap" suçundan 2 yıl 7 ay 7'şer gün hapis cezasına çarptırıldılar. Mahkeme, sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına da hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümünde Doç. Dr. Metin Keskin'in 7 Şubat 2020'da şikayet dilekçesi vermesi üzerine savcılıkça soruşturma başlatılmıştı. İddianamede, Doç. Dr. Metin Keskin'in Çapa Tıp Fakültesi'nde daha önce mide kanseri teşhisi ile yatmış olan Hatice Sözanlar'ın ameliyat edilmesi gerektiğine dair görüş bildirdiği, sanık Yasin Şimşek tarafından doktor Metin Keskin adına ameliyat için hasta Hatice Sözanlar'ın yakınlarından 8 bin 500 TL paranın istediği kaydedildi. Adının kullanıldığını anlayan Doç. Dr. Metin Keskin'in şikayetçi olduğu anlatılan iddianameye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce 7 Şubat günü saat 16.00 sıralarında hasta yakını olan Soner Sözanlar seri numarası tespit edilen 3 bin 500 TL'yi, sanık Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura'nın odasında diğer sanık Yasin Şimşek'e verirken suç üstü operasyon yapıldı.

TUTUKLANMIŞLARDI

Gözaltına alınan sanık Yasin Şimşek, Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura'nın eşi Didem Bozbura tarafından yönlendirildiğini, hasta yakınlarıyla irtibat kurduğunu ve kendisine komisyon verildiğini söyledi. Didem Bozbura ve eşi Mazhar Alp Bozbura suçlamaları reddetmişti. Üç sanık da tutuklanmıştı. İddianamede, sanık Mazhar Alp Bozbura için "İcbar suretiyle irtikap suçuna teşebbüsten" 4 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Yardımla suçlanan sanıklar Didem Bozbura ve Yasin Şimşek için ise 2'şer yıldan 3 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin kabul edilmesi ile birlikte tutuklu sanık Didem Bozbura, yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza atma şartıyla 27 Şubat 2020'de tahliye edilmişti. Sanıklar Mazhar Alp Bozbura ve Yasin Şimşek ise infaz süresine ilişkin düzenlemeler nedeniyle 11 Nisan 2020'de tahliye edilerek haklarında imza verme şeklinde adli kontrol tedbirine karar verilmişti.