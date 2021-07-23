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CZN Burak sokak ortasına kurduğu dev tencere ile kavurma yapıp vatandaşlara dağıttı - Son Dakika

CZN Burak sokak ortasına kurduğu dev tencere ile kavurma yapıp vatandaşlara dağıttı

23.07.2021 14:55

Sosyal medya fenomeni ünlü şef CZN Burak, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mahallede dev tencere içinde kavurma pişirerek vatandaşlara dağıttı. Sokak ortasına ocak kuran sosyal medya fenomeni, tencere ile yanına gelen mahalle sakinlerine kendi elleriyle pilav ve kavurma verdi.

Yaptığı büyük porsiyonlu yemeklerle ve yardımlarıyla sık sık adından söz ettiren fenome CZN Burak, Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. İstanbul'daki bir mahalleye ocak kurduran fenomen, kilolarca et pişirdi.

VATANDAŞLARA KAVURMA VE PİLAV DAĞITTI

Instagram'da 24 milyondan fazla takipçisi bulunan CZN Burak, dev saç tavada kilolarca et pişirdi ve yanında pilav ile tüm mahalle sakinlerine ikram etti. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan fenomenin videosu kısa süre içerisinde11,9 milyon izlenmeye ulaştı.

CZN Burak'tan alkış toplayan hareket! Sokak ortasında dev tencere kavurma yapıp vatandaşlara dağıttı

ÇOCUKLARA DA OYUNCAK HEDİYE ETTİ

Çocuklara olan sevgisini her fırsatta dile getiren fenomen, mahallede yaşayan çocukları da unutmayarak oyuncak dağıttı. Çocuklarla kilolarca etin arkasında poz veren CZN Burak, fotoğrafı da "Bayramınız mübarek olsun" notuyla paylaştı.

CZN Burak'tan alkış toplayan hareket! Sokak ortasında dev tencere kavurma yapıp vatandaşlara dağıttı

Sevilen fenomen, kavurmanın yanı sıra vatandaşlara çiğ et de dağıtmayı ihmal etmedi.

CZN Burak'tan alkış toplayan hareket! Sokak ortasında dev tencere kavurma yapıp vatandaşlara dağıttı
CZN Burak'tan alkış toplayan hareket! Sokak ortasında dev tencere kavurma yapıp vatandaşlara dağıttı
CZN Burak'tan alkış toplayan hareket! Sokak ortasında dev tencere kavurma yapıp vatandaşlara dağıttı
CZN Burak sokak ortasına kurduğu dev tencere ile kavurma yapıp vatandaşlara dağıttı

Kurban Bayramı, İstanbul, Medya, Ocak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin CZN Burak sokak ortasına kurduğu dev tencere ile kavurma yapıp vatandaşlara dağıttı - Son Dakika Magazin


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