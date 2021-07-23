CZN Burak sokak ortasına kurduğu dev tencere ile kavurma yapıp vatandaşlara dağıttı

Yaptığı büyük porsiyonlu yemeklerle ve yardımlarıyla sık sık adından söz ettiren fenome CZN Burak, Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. İstanbul'daki bir mahalleye ocak kurduran fenomen, kilolarca et pişirdi.

VATANDAŞLARA KAVURMA VE PİLAV DAĞITTI

Instagram'da 24 milyondan fazla takipçisi bulunan CZN Burak, dev saç tavada kilolarca et pişirdi ve yanında pilav ile tüm mahalle sakinlerine ikram etti. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan fenomenin videosu kısa süre içerisinde11,9 milyon izlenmeye ulaştı.

ÇOCUKLARA DA OYUNCAK HEDİYE ETTİ

Çocuklara olan sevgisini her fırsatta dile getiren fenomen, mahallede yaşayan çocukları da unutmayarak oyuncak dağıttı. Çocuklarla kilolarca etin arkasında poz veren CZN Burak, fotoğrafı da "Bayramınız mübarek olsun" notuyla paylaştı.

Sevilen fenomen, kavurmanın yanı sıra vatandaşlara çiğ et de dağıtmayı ihmal etmedi.