Czn Burak sözünü tuttu

Paylaştığı yemek videoları ve yaptığı yardımlarla tanınan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı bir mahallede çobanlık yapan ve paylaştığı videolarla tanınan "Ramço" lakaplı Remzi Kartal'ı yaşadığı yerde ziyaret etmişti.

Zor durumda olan ve kısıtlı imkanlarla yaşamını devam ettiren Kartal'a bir sürpriz yapan fenomen şef, Kartal'ın ev eşyalarını baştan aşağıya yenilemişti.

DİŞLERİNİ YAPTIRMA SÖZÜ VERMİŞTİ, SÖZÜNÜ TUTTU

Daha önce Kartal'a dişlerini yaptırma sözü veren Özdemir, Ramço'yu İstanbul'da ağırladı. Remzi Karal' ile diş hekimine giden CZN Burak, Kartal'ın dişlerini yaptırdı.