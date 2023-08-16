CZN Burak ve babası izinsiz inşaat suçuyla davalık oldu - Son Dakika
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CZN Burak ve babası izinsiz inşaat suçuyla davalık oldu

Son Güncelleme: 16.08.2023 11:35

CZN Burak lakaplı Burak Özdemir ile babası İsmail Özdemir, hakkında 'Kentsel Sit Alanı' içerisinde izinsiz inşaat yaptıkları iddiasıyla 5'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. İlk duruşmada baba İsmail Özdemir savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Burak Özdemir'in avukatına müvekkilini hazır etmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul'da CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Muhammed Burak Özdemir ile babası İsmail Özdemir'in, 'Kentsel Sit Alanı' içerisinde bulunan yerde izinsiz inşaat yaptırdıkları iddiasıyla 5'er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuksuz sanık İsmail Özdemir ile sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada Muhammed Burak Özdemir'i ise avukatı temsil etti. Savunma yapan İsmail Özdemir, hakkındaki iddiaları reddetti.

"BASİT TADİLAT YAPMAK İÇİN İZİN ALDIM"

Duruşmada savunma yapan sanık İsmail Özdemir, söz konusu taşınmazın kendisine ait olduğunu söyleyerek, "Söz konusu taşınmazda basit tadilatta bulundum. Basit tadilat işlemi için de belediyeden izin aldım. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınacak bir durum yoktur, bu nedenle izin almadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi ve beraatını talep etti.

CZN Burak ve babası hakkında izinsiz inşaat yapma suçundan 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı

CZN BURAK DA SUÇU KABUL ETMEDİ

Sanık Burak Özdemir'in avukatı ise müvekkilini yurt dışında olduğu için hazır edemediğini, keşif talebinin olduğunu ve atılı suçu kabul etmediklerini söyledi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Muhammed Burak Özdemir'in avukatına müvekkilini hazır etmesi için süre verilmesine, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katılma talebinin de kabulüne ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, izinsiz inşaat faaliyeti yapıldığına dair ihbar gelmesinin üzerine şikayete konu alana girilemediği, dışarıdan yapılan incelemede yapının inşaat halinde ve uygulamanın henüz bitirilmemiş olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Alanda yapılan çalışmalara ilişkin izin belgesine rastlanmadığının da belirtildiği iddianamede, söz konusu ihbara ilişkin kentsel sit alanı ve korunması gerekli kültür varlığı yapı komşuluğunda bulunan söz konusu taşınmazda, Kurul izni alınmadan yapılan 2019 yılı görünümünden farklılaşan uygulamalara dair ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında soruşturmaya başlandığı da belirtildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Muhammed Burak Özdemir ve İsmail Özdemir'in "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel CZN Burak ve babası izinsiz inşaat suçuyla davalık oldu - Son Dakika


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