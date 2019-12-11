D-100'da seyir halindeki tırda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa D-100'da seyir halindeki tırda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

D-100'da seyir halindeki tırda çıkan yangın paniğe neden oldu

7 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde D-100 Karayolu'nda seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

D-100'da seyir halindeki tırda çıkan yangın paniğe neden oldu, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde D-100 Karayolu'nda seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Köseköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Bülent Özdemir idaresindeki 41 YN 629 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, tırı yol kenarında durdurarak durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dorsenin tekerleklerinin bulunduğu kısımda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.


Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde yangının balataların ısınmasından dolayı kaynaklandığı belirlendi. - KOCAELİ

D-100 Karayolu, Kartepe, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Aynı gün iki kez yanan evden aile dramı çıktı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmaların yüzde 85'i tamamlandı İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı Başı ve kolları olmayan ceset kayıp balıkçıya ait çıktı

Son Dakika Haberleri
19:01 'Dev siber saldırıya hedef olan' İran'da 15 milyon kişinin banka bilgileri çalındı iddiası - Son Dakika
19:01 Paris'te maç öncesi Galatasaray taraftarları ile polis arasında arbede - Son Dakika
18:57 Afyonkarahisar'da otomobil yangını - Son Dakika
18:54 2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
18:46 Hindistan'da çiftçiler iki başlı kobra buldu - Son Dakika
18:16 Başı ve kolları olmayan ceset kayıp balıkçıya ait çıktı - Son Dakika
18:13 ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi: Parti bitti, artık yolun sonu görüldü - Son Dakika
18:00 Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçülere kontak kapattı - Son Dakika
17:59 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı - Son Dakika
17:40 Havuzda iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:08:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: D-100'da seyir halindeki tırda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]