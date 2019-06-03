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D-100'de 2 otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı

1 saat önce

100'de 2 otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralıKOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu'nda 2 otomobilin çarpışması soncunda meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

D-100'de 2 otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu'nda 2 otomobilin çarpışması soncunda meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu Derince tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinde seyir halinde olan Ertan Y. idaresindeki 34 PY 8526 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Hatice Kübra E. yönetimindeki 34 AE 3290 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza sebebi ile D100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
D-100'de 2 otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:51 Kaynak: İHA
D-100 Karayolu, Derince, 3. Sayfa
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