D-100'de 2 otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı
1 saat önce
100'de 2 otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralıKOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu'nda 2 otomobilin çarpışması soncunda meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:51 Kaynak: İHA
D-100'de 2 otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı
KOCAELİ - Kocaeli
'nin Derince
ilçesi D100 Karayolu
'nda 2 otomobilin çarpışması soncunda meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu Derince tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara
istikametinde seyir halinde olan Ertan Y. idaresindeki 34 PY 8526 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Hatice
Kübra E. yönetimindeki 34 AE 3290 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza sebebi ile D100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis
ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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