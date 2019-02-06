D 100'de 3 Araç Birbirine Girdi: 1'i Çocuk 3 Yaralı

D 100'de 3 araç birbirine girdi: 1'i çocuk 3 yaralı Kaza sebebi ile trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştuKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu'nda 3 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1' çocuk 3 kişi yaralandı.

D 100'de 3 araç birbirine girdi: 1'i çocuk 3 yaralı

Kaza sebebi ile trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu



KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu'nda 3 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1' çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hüsamettin A. idaresindeki 48 F 1000 pikap, aynı istikamette seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 41 P 0803 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan minibüs ise sürücüsü öğrenilemeyen 41 T 0357 plakalı taksiye çarptı. Kazada pikap sürücüsü Hüsamettin A. (25), Besrai A. ve 5 yaşındaki çocukları Hüseyin A. yaralandı. Kaza sırasında olay yerinden geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne hasta nakil aracı, durarak yaralılara ilk müdahalesini yaptı.

Hasta nakil aracındaki sağlık görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan baba Hüsamettin A., eşi Besrai A. ve çocukları Hüseyin A. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, aza sebebi ile D100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından araların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Yolcu Otomobilden Fırladı

Ölümden Dönen İllüzyonist Aref Ghafour, İntihara Kalkışan 3 Çocuk Babası Adamın Hayatını Kurtardı

Çocuk Taciziyle Suçlanan Micheal Jackson'un, Sorgu Sırasında Çekilmiş Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Dadaş Mucit'in Geliştirdiği Cihaz ile Elektrik Faturalarında Yüzde 25 Tasarruf Sağlanacak