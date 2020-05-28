D -100'de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika

D -100'de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu'nda 4 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D -100'de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu'nda 4 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi D -100 Karayolu Yeniyalı Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan yan yola dönmek isteyen Ahmet G. idaresine 41 AED 307 plakalı hafif ticari araca, Bekir T. yönetimindeki 41 MB 004 plakalı hafif ticari araç çarptı. Aynı istikametten gelen sürücüsü öğrenilemeyen 41 DT 940 plakalı hafif ticari araç ve Serhan Hacı H. İdaresindeki 06 BVD 591 plakalı otomobil, duramayarak kazaya karışan araçlara çarptı. Kazada Bekir T. idaresindeki hafif ticari araçta bulunan Gökhan D. yaralandı.


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile yolun 2 şerit trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yoldaki araçların tek şeritten ilerlemelerini sağlarken, kaza sebebi ile Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 02:44 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa D -100'de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika
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