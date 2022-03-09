D-100'de 4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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D-100'de 4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

09.03.2022 12:47
D-100'de 4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda iş makinasına çarpmamak için manevra yapan sürücünün idaresindeki tırın çarptığı otomobil takla atarken, bir kamyonet ise bariyere girdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda iş makinasına çarpmamak için manevra yapan sürücünün idaresindeki tırın çarptığı otomobil takla atarken, bir kamyonet ise bariyere girdi. Kaza sırasında tır devrilirken, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Ahmet T. yönetimindeki 41 AAE 791 plakalı Mercedes marka tır, yanında seyir halinde olan Muhammet E. idaresindeki iş makinasını fark edip çarpmamak için manevra yaptı. Bu manevranın ardından tır, Güllü G. yönetimindeki 54 AFY 037 plakalı Fiat marka otomobile ve Yunus K. idaresindeki 41 VB 490 plakalı Fiat marka kamyonete çarparak devrildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla atarken, kamyonet ise bariyere girdi. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, takla atan otomobilde sıkışan Güllü G. isimli sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan yaralı kadın sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Güllü G. ve tır sürücüsü Ahmet T., ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti uzun süre trafiğe kapatıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

D-100'de 4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
D-100'de 4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
D-100'de 4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
D-100'de 4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
D-100'de 4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
D-100'de 4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
D-100'de 4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
D-100'de 4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
D-100'de 4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
D-100'de 4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
D-100'de 4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

YORUMLAR
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İş makinesini sollamaya çalışan otomobil ağaca girdi: 1 yaralı İş makinesini sollamaya çalışan otomobil ağaca girdi: 1 yaralı Tankere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Tankere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

D-100 Karayolu, Otomobil, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa D-100'de 4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: D-100'de 4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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