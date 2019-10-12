Son Dakika Haberleri: D-100'de alev alan aracından son anda çıktı
Son Dakika Güncel D-100'de alev alan aracından son anda çıktı

D-100'de alev alan aracından son anda çıktı

1 saat önce

100 Karayolu'nda ilerleyen otomobil alev alev yandıD-100 Karayolu, Ankara istikameti Zeytinburnu Ambarlar ayrımında ilerleyen Metin Nurçeli'nin aracını bir anda alevler sardı.

D-100'de alev alan aracından son anda çıktı, System.String[]

D-100 Karayolu'nda ilerleyen otomobil alev alev yandı

D-100 Karayolu, Ankara istikameti Zeytinburnu Ambarlar ayrımında ilerleyen Metin Nurçeli'nin aracını bir anda alevler sardı. Nurçeli araçtan indikten sonra araç alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de yolu keserek çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Sürücü Metin Nurçeli bir süre olayın şokunu yaşadı. Araç kaldırıldıktan sonra trafik normal akışını döndü.


Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alkollü sürücü, otobüs durağına daldı: 3 kadın hayatını kaybetti
Bağcılar'da bir apartmanın çatısı alev alev yandı Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden meclis üyesi tutuklandı Son dakika: Dışişleri sözcüsü: Tutuklu DEAŞ'lıların gözetimini üstleneceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 17:23:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: D-100'de alev alan aracından son anda çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]