Bakan Koca da isyan etmişti! Ambulansın yolunu kesip yol vermeyen trafik canavarının ehliyetine el konuldu - Son Dakika
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Bakan Koca da isyan etmişti! Ambulansın yolunu kesip yol vermeyen trafik canavarının ehliyetine el konuldu

23.12.2022 12:12

Maltepe'den Pendik'e hasta almaya giden bir ambulansın önünü keserek yol vermeyen trafik canavarının ehliyetine el konuldu. Şahsın, trafikte sergilediği hareketlere Bakan Koca da tepki göstermişti.

Maltepe'den Pendik'e hasta almaya gittiği belirtilen ambulansa önünde ilerleyen otomobil sürücüsü yol vermedi. Sürekli şerit değiştirerek ambulansın yolunu kapatan sürücü tepkiye neden oldu. Ambulanstakiler yol vermeyen otomobili görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

"SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALINDI"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ambulansa yol vermeyen sürücüye; geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermediği, kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullandığı, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği için idari para cezası uygulandı, sürücü belgesi geçici olarak geri alındı" ifadelerine yer verdi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, Maltepe D-100 karayolunun Pendik istikametinde bir sürücüsünün, arkasından gelen ambulansa yol vermemesi ile ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; görüntülerde yer alan araç plaka bilgileri üzerinden sürücünün T.Ş. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, sürücü şahıs Sivil Trafik ekiplerince yakalanarak muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili sürücü şahıs hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, 'Gidişe ayrılan en sol şeridi sürekli olarak işgal etmek' içerikli 46/2-D maddesinden 427, 'Geçiş üstünlüğü bulunan aracın, duyulur görülür işaretini alınca kolayca ilerlemesini sağlamamak' içerikli 55/1-C maddesinden 196, 73/A 'Kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç sürmek' maddesinden 196 TL, olmak üzere toplam 819 idari para cezası işlemi uygulanmıştır. Ayrıca sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde hayatın olağan akışına aykırı hareketlerde bulunarak araç kullanması nedeniyle KTK'nın 45. maddesine istinaden gerekli sağlık şartlarını taşıdığını belgeleyene kadar sürücü belgesi geçici olarak geri alınmıştır." denildi.

Kaynak: DHA
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