D-100'de araç alev alev yandı, trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika

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D-100'de araç alev alev yandı, trafik yoğunluğu oluştu
6 saat önce
100'DE ARAÇ ALEV ALEV YANDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU (3) (cep telefonu)
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:54 Kaynak: DHA
D-100'DE ARAÇ ALEV ALEV YANDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU (3) (cep telefonu)
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