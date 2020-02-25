D-100'de araç alev alev yandı, trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel D-100'de araç alev alev yandı, trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika

D-100'de araç alev alev yandı, trafik yoğunluğu oluştu

6 saat önce

100'DE ARAÇ ALEV ALEV YANDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU (3) (cep telefonu)

D-100'DE ARAÇ ALEV ALEV YANDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU (3) (cep telefonu)

D-100'de araç alev alev yandı, trafik yoğunluğu oluştu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

VAR hakemi maç sırasında telefonuyla oynarken görüntülendi
'Altın bulduk, beraber değerlendirelim' mesajı atan kişiden şikayetçi oldu Adliyede kadın avukatın etek altı fotoğrafını çeken katibe 15 yıl hapis istendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede Kerim'e söz verdiği telefonu gönderdi

Son Dakika Haberleri
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor
15:28 Ece Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok
14:56 Her durağında farklı kültürü tanıtan Doğu Ekspresi'ne ilgi artıyor
14:56 Ressam Musa Aktaş'ın 30. yıl resim sergisi sanatseverlerle buluştu
14:56 Magazin gündemine ne kadar hakimsiniz?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 15:45:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: D-100'de araç alev alev yandı, trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]