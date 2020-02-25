D-100'DE ARAÇ ALEV ALEV YANDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU - Son Dakika
Son Dakika Güncel D-100'DE ARAÇ ALEV ALEV YANDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU - Son Dakika

D-100'DE ARAÇ ALEV ALEV YANDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

6 saat önce

100'DE ARAÇ ALEV ALEV YANDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR- Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Edirne istikametinde hafif ticari araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

D-100'DE ARAÇ ALEV ALEV YANDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU, System.String[]

D-100'DE ARAÇ ALEV ALEV YANDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR- Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHA

D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Edirne istikametinde hafif ticari araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler aracı sararken araçtakiler kendilerine dışarı attı.

Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak trafiği durdurdu. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Bir görgü tanığı, "Araçtan alevler yükselmeye  başladı. İtfaiyeye  haber verdik. Trafik yoğunluğu yaşandı" dedi. Yanan aracın söndürülmesi ve çekici ile kaldırılmasısın ardından trafik normale döndü.


Edirne, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:33 Kaynak: DHA
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