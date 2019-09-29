Son Dakika Haberleri: D-100'de başıboş kamyon lastiği paniği
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D-100'de başıboş kamyon lastiği paniği

21 dakika önce

Haber-Kamera İstanbul DHAD-100 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinde bir kamyondan fırlayan tekerlek paniğe neden oldu.

Haber-Kamera İstanbul DHA

D-100 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinde bir kamyondan fırlayan tekerlek paniğe neden oldu. Tekerleğin yolda tehlikeli biçimde hızla ilerlediğini gören vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Lastik bir süre yolun ortasında ilerledikten sonra bariyerlere çarpıp hızı kesildi. Olay sırasında şans eseri bir kaza yaşanmazken o anları yolda ilerleyen otomobildeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

D-100'de başıboş kamyon lastiği paniği

D-100 Karayolu, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:16 Kaynak: DHA
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