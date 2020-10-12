D-100'de can pazarı...Lastiği patlayan kamyon karşı şeride geçip devrildi - Son Dakika

D-100'de can pazarı...Lastiği patlayan kamyon karşı şeride geçip devrildi

Kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde D-100 Karayolu'nda lastiği patlayan taş yüklü kamyon orta refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Şans eseri başka bir aracın bulunmadığı kazada araç içerisinde sıkışan kamyon sürücüsü Lüleburgaz İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay bugün saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu Lüleburgaz-Babaeski arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Rıza Şen yönetimindeki 39 ABB 146 plakalı taş yüklü kamyonun lastiği patladı. Lastiğin patlamasının ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, orta refüjdeki bariyerleri aşarak ters şeride girdi.

Faciaya kıl payı

Hızını alamayan kamyon, üzerindeki yüklerin de etkisiyle girdiği ters şeritte devrildi. Bu esnada karşı şeritten herhangi bir aracın gelmemesi faciayı engellerken kamyon şoförü araç içinde sıkıştı.

Can pazarı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Sürücü sıkıştığı yerden kurtarılırken, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.