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D-100'de çekici arıza yapınca trafik kilitlendi - Son Dakika

D-100'de çekici arıza yapınca trafik kilitlendi

30.07.2021 18:44
D-100'de çekici arıza yapınca trafik kilitlendi, System.String[]

Kocaeli'nin Derince ilçesi D-100 Karayolu'nda çekici arıza yapınca trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Kocaeli'nin Derince ilçesi D-100 Karayolu'nda çekici arıza yapınca trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, çekicinin kaldırılmasının ardından 1 buçuk saat sonra normale döndü.

Olay, Derince ilçesi D-100 Karayolunda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 ADM 470 plakalı servis minibüsü taşıyan çekici, Ankara istikametinde seyir halinde olduğu sırada arızalandı. Çekicinin arızalanmasıyla trafik kilitlendi, uzun araç kuyrukları oluştu. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve karayolları ekibi sevk edildi. Trafik, ekiplerin 1 buçuk saatlik hummalı çalışması neticesinde normale döndü. - KOCAELİ

D-100'de çekici arıza yapınca trafik kilitlendi
D-100'de çekici arıza yapınca trafik kilitlendi
D-100'de çekici arıza yapınca trafik kilitlendi
D-100'de çekici arıza yapınca trafik kilitlendi
D-100'de çekici arıza yapınca trafik kilitlendi
D-100'de çekici arıza yapınca trafik kilitlendi

D-100 Karayolu, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa D-100'de çekici arıza yapınca trafik kilitlendi - Son Dakika


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