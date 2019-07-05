Son Dakika Haberleri: D-100'DE devrilen yakıt tankeri, 4 buçuk saatte kaldırıldı
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D-100'DE devrilen yakıt tankeri, 4 buçuk saatte kaldırıldı

1 saat önce

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - AVCILAR'da D100 Karayolu'nda devrilen yakıt tankeri, ekiplerin yaklaşık 4 buçuk saatlik çalışması sonucu, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

D-100'DE devrilen yakıt tankeri, 4 buçuk saatte kaldırıldı, System.String[]

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - AVCILAR'da D100 Karayolu'nda devrilen yakıt tankeri, ekiplerin yaklaşık 4 buçuk saatlik çalışması sonucu, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.
D-100 Karayolu Ankara istikametinde ilerleyen 34 TB 5292 plakalı yakıt tankeri, sürücüsü Enes Topçu'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, önce hafif ticari bir araca çarptı, sonra da devrildi. Devrilen tankerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde ulaşım durduruldu. Devrilen tanker, ekiplerin yaklaşık 4 buçuk saatlik zorlu çalışması ve vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaldırılan tanker polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin eşliğinde vinçle Ambarlı Limanı'na çekildi. Belediye ekiplerinin yolda yaptıkları, temizleme çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:40 Kaynak: DHA
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