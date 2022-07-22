D-100'de feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
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D-100'de feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

22.07.2022 19:50
D-100'de feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, beton direğe çarparak şarampole yuvarlandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, beton direğe çarparak şarampole yuvarlandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu.

Kaza, Sakarya- Düzce arasındaki D-100 karayolu Hendek ilçesi Beylice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce istikametine seyir halinde olan Yılmaz T. (53) idaresindeki 81 AAD 568 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile şarampole yuvarlanan araçta bulunan sürücü Yılmaz T., Kenan Ö. (57) ve Arif Zeki Yücesan (75) yaralandı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar vatandaşların da yardımıyla çıkartıldı. Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Arif Zeki Yücesan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Tragger, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa D-100'de feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: D-100'de feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
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