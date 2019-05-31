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D-100'de hafif ticari araç bariyerlere böyle çarptı: 1 yaralı

1 saat önce

100'de hafif ticari araç bariyerlere böyle çarptı: 1 yaralıSAKARYA - Sakarya D-100 karayolu Akyazı mevkiinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı.

D-100'de hafif ticari araç bariyerlere böyle çarptı: 1 yaralı
SAKARYA - Sakarya D-100 karayolu Akyazı mevkiinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 karayolu Akyazı- Adapazarı yönünde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ormanköy Mahallesi mevkiinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı gören diğer vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.
Araçta büyük hasarın meydana geldiği kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
D-100'de hafif ticari araç bariyerlere böyle çarptı: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:34 Kaynak: İHA
Sakarya, Akyazı, Araç, 3. Sayfa
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