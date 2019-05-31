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D-100'de hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı

32 dakika önce

Sakarya D-100 karayolu Akyazı mevkiinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı.

D-100'de hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı, System.String[]
Sakarya D-100 karayolu Akyazı mevkiinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Akyazı- Adapazarı yönünde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ormanköy Mahallesi mevkiinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı gören diğer vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.

Araçta büyük hasarın meydana geldiği kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:26 Kaynak: İHA
Sakarya, Akyazı, Araç, 3. Sayfa
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