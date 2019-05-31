D-100'de hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı
32 dakika önce
Sakarya D-100 karayolu Akyazı mevkiinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:26 Kaynak: İHA
D-100 karayolu Akyazı
mevkiinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 karayolu Akyazı- Adapazarı
yönünde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ormanköy Mahallesi mevkiinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı gören diğer vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.
Araçta büyük hasarın meydana geldiği kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - SAKARYA
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