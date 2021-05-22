D-100'de hafriyat kamyonu beton bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

D-100'de hafriyat kamyonu beton bariyerlere çarptı: 1 yaralı

22.05.2021 03:41

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği harfiyle kamyonu, beton bariyerlere çarparak kullanılmaz hale geldi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği harfiyle kamyonu, beton bariyerlere çarparak kullanılmaz hale geldi. Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu Serdar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 31 L 0329 plakalı hafriyat kamyonu, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, kontrolden çıkarak makasladı. Kayan hafriyat kamyonu beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazada kullanılmaz hale gelen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan hafriyat kamyonu sürücüsü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hafriyat kamyonu vinç yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

D-100'de hafriyat kamyonu beton bariyerlere çarptı: 1 yaralı
D-100'de hafriyat kamyonu beton bariyerlere çarptı: 1 yaralı
D-100'de hafriyat kamyonu beton bariyerlere çarptı: 1 yaralı
D-100'de hafriyat kamyonu beton bariyerlere çarptı: 1 yaralı
D-100'de hafriyat kamyonu beton bariyerlere çarptı: 1 yaralı

D-100 Karayolu, Kocaeli, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa D-100'de hafriyat kamyonu beton bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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