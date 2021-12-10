Üye Girişi
Son dakika haberi! D-100'de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

Son dakika haberi! D-100'de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

10.12.2021 02:52

Son dakika haberler... 100'de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü D-100'de can pazarı: 1'i ağır 10 yaralı Ekipler sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için zamanla yarıştı Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu'nda iki işçi servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

D-100'de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

D-100'de can pazarı: 1'i ağır 10 yaralı

Ekipler sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için zamanla yarıştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu'nda iki işçi servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Ekipler, servisin içinde sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için zamanla yarıştı.

Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Mehmet Emin A. idaresindeki 41 P 1374 plakalı Mercedes marka servis minibüsü, hemen önünde seyir halinde olan Mehmet K. yönetimindeki 41 P 2253 plakalı Temsa marka yarım otobüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile servislerde bulunan 10 işçi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İtfaiye ekipleri, servisin içinde sıkışan minibüs şoförü Mehmet Emin A.'yı kurtarabilmek için zamanla yarıştı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Daha sonra yaralılar, ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Mehmet Emin A. isimli sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi! D-100'de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberi! D-100'de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberi! D-100'de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberi! D-100'de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberi! D-100'de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberi! D-100'de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberi! D-100'de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberi! D-100'de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberi! D-100'de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberi! D-100'de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberi! D-100'de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberi! D-100'de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberi! D-100'de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberi! D-100'de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberi! D-100'de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberi! D-100'de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberi! D-100'de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

D-100 Karayolu, Dilovası, Kocaeli, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! D-100'de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı 21:03 Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 18:39 Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki 17:35 Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki "Beşiktaş" maddesi gündem oldu 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım

Son Dakika Haberleri
01:02 Biden'dan İran'a karşı diplomasi dışında atılacak adımlara hazırlanılması emri emir geldi
01:01 Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
01:00 Namağlup Galatasaray, İtalya'dan turla dönüyor
00:53 Bağcılar'da apartmanın bahçesinde yeni doğmuş bebek bulundu
00:34 Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Sargın ve yönetimi görevden alındı, yerine kayyum atandı
00:15 Didem Soydan'nın bikinili paylaşımları ses getirdi
00:14 AK Partili Resul Tosun gündem olan sözleri hakkında konuştu: Ekonomist olmayanlar konuya girince gülünç oluyor demek ki
00:04 Fenerbahçe'de Vitor Pereira topu yönetime attı: Benim kararım değil
23:37 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nden 115 milyon lira gelir elde etti
23:21 Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfalı seçmenine elektrik vaadi
Namağlup Galatasaray, İtalya'dan turla dönüyor Namağlup Galatasaray, İtalya'dan turla dönüyor         
01:01
CHP'den ilk kez asgari ücretle ilgili açıklama geldi: Kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli CHP'den ilk kez asgari ücretle ilgili açıklama geldi: Kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli         
20:55
486 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yarın hesaplara yatırılacak 486 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yarın hesaplara yatırılacak         
18:19
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı         
16:24
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf         
14:30
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Son Dakika: Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bitti! TİSK ve Türk-İş'in istediği rakam arasında 800 TL fark var Son Dakika: Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bitti! TİSK ve Türk-İş'in istediği rakam arasında 800 TL fark var         
13:06
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek         
11:07
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporu! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporu! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 03:23:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! D-100'de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement