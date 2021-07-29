D-100'de kamyonet bariyerlere çarptı, sürücü ve yolcu sıkıştı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve yolcu araç içinde sıkıştı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Ç. idaresindeki 41 VN 527 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Eyüp Ç. ve kamyonette yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu şahıs araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde yaralıları sıkıştığı yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ