Son Dakika Haberleri: D-100'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİNİN ÇARPTIĞI SÜRÜCÜ O ANLARI ANLATTI
Son Dakika Güncel D-100'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİNİN ÇARPTIĞI SÜRÜCÜ O ANLARI ANLATTI - Son Dakika

D-100'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİNİN ÇARPTIĞI SÜRÜCÜ O ANLARI ANLATTI

7 saat önce

AVCILAR'da meydana gelen hasarlı trafik kazası ardından sürücüler arasında kavga çıktı.

D-100'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİNİN ÇARPTIĞI SÜRÜCÜ O ANLARI ANLATTI, System.String[]
AVCILAR'da meydana gelen hasarlı trafik kazası ardından sürücüler arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bir sürücü aracı geri hareket ettirerek tartıştığı kişiye çarpıp yaraladı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken olay bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 10.00 sıralarında D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Avcılar'dan Küçükçekmece'ye giden iki araçtan birinin sürücüsü, duramayınca diğer araca çarptı. Hasarlı kaza ardından iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sinirlenen sürücü, kendisine bağırdığını ve camına vurduğunu öne sürdüğü diğer sürücüye geri giderek çarptı.  D-100 karayolunda trafiğin önemli ölçüde durmasına neden olay üzerine 112 ambulansı çağrıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken diğer sürücü Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracı ile kaçan öfkeli sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Tartışma ve olay bölgedeki bir güvenlik kamerası ile görüntülendi. Yaralanan sürücünün otomobili trafik ekiplerince çağrılan çekici ile kaldırılınca trafik normale döndü.

YARALANAN SÜRÜCÜ KONUŞTU

Hastaneye kaldırılan yaralı sürücü Kadir Özerenler, "Arkamdan korna ve sellektör yapıp küfür etti. Araçta çocuk var dedim, küfür etti. Araçtan inip yanına giderken geri vitese takıp bana çarptı. Ayağa kalkıp arka camını yumrukla kırdım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------

Güvenlik kamerası görüntülerinde araç geri giderek sürücüyü çarpması

D-100'de kaza ardından trafik yoğunluğu

Sürücüsü ezilen adama ait araç

Araç çekici ile götürülürken

sürücünün açıklaması (ek)


- İstanbul
Avcılar, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortalığı birbirine kattılar! Rusya'da alkollü grup, polis aracını devirdi
Öğretmenin aracıyla çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti Kaza yapan motosikletlinin yardımına koşan 3 gence kamyon çarptı Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 21:51:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: D-100'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİNİN ÇARPTIĞI SÜRÜCÜ O ANLARI ANLATTI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]