Son Dakika Haberleri: D-100'de kaza: 5 yaralı
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D-100'de kaza: 5 yaralı

11 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

D-100'de kaza: 5 yaralı, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Kazada, İstanbul'dan Erzincan istikametine gitmekte olan L. K. yönetimindeki 34 NF 0958 otomobil Sivas'ın Suşehri ilçesi Beydeğirmeni köyü yakınlarında E.A. yönetiminde ki 34 BAE 476 araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile 34 NF 0958 plakalı aracın içerisinde bulunan Şoför L. K. 34 BAE 476 Plakalı aracın içerisinde bulunan Şoför E. A. (28) Ö.R E. (44) H. E. (66) Y. A. (47) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ise Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan L. K. (33) ve H. E. (66) Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:09 Kaynak: İHA
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