D-100'de kaza: 5 yaralı
9 dakika önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:11 Kaynak: İHA
'ın Suşehri
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza D-100 Karayolu
üzerinde meydana geldi. Kazada, İstanbul
'dan Erzincan
istikametine gitmekte olan L. K. yönetimindeki 34 NF 0958 otomobil Sivas'ın Suşehri ilçesi Beydeğirmeni köyü yakınlarında E.A. yönetiminde ki 34 BAE 476 araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile 34 NF 0958 plakalı aracın içerisinde bulunan Şoför L. K. 34 BAE 476 Plakalı aracın içerisinde bulunan Şoför E. A. (28) Ö.R E. (44) H. E. (66) Y. A. (47) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ise Suşehri Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan L. K. (33) ve H. E. (66) Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
Volkswagen 1,3 milyar euroya mal olacak yeni fabrikası için Türkiye'yi seçti Festivalde, horon oynayan kadınları elle taciz eden sapık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Beyaz Saray'daki kritik Türkiye toplantısında neler konuşuldu? İlk açıklama geldi Süleyman Soylu'dan kaçak göçmen çalıştıran yerlere operasyon uyarısı