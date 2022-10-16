D-100'de kaza yapan kamyon yan yattı - Son Dakika
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D-100'de kaza yapan kamyon yan yattı

16.10.2022 14:04
D-100'de kaza yapan kamyon yan yattı

Kocaeli'de seyir halindeki kamyon bariyerlere çarpıp yan yattı.

Kocaeli'de seyir halindeki kamyon bariyerlere çarpıp yan yattı. Kazadan dolayı trafik bir süre tek şeritten ilerledi.

Kaza, İzmit ilçesi D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyon yol kenarındaki bariyerlere çarpıp yan yattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyon yolun tek şeridini kapattığı için trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenli geçişleri sağlamak için trafiği tek şeritten verdi. Çekici yardımıyla kamyonun kalkmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa D-100'de kaza yapan kamyon yan yattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: D-100'de kaza yapan kamyon yan yattı - Son Dakika
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