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D-100'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

D-100'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

13.02.2022 19:59
D-100'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

- Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

- Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Gebeş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan D.Y. (24) idaresindeki 34 ABE 582 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü D.Y. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri konu ile alakalı inceleme başlattı.

(Murat Hazer/İHA)

D-100'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
D-100'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
D-100'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
D-100'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

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Otomobil, Sakarya, Akyazı, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel D-100'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: D-100'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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