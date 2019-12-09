Son Dakika Haberleri: D-100'de korkutan görüntü; sol şeritte, aşırı hızlı
Son Dakika Güncel D-100'de korkutan görüntü; sol şeritte, aşırı hızlı - Son Dakika

D-100'de korkutan görüntü; sol şeritte, aşırı hızlı

6 saat önce

Okmeydanı D-100 Karayolu'nda sol şeritte aşırı hızla ilerleyen, araçları sollayan beton mikseri sürücülere tehlikeli anlar yaşattı.

Okmeydanı D-100 Karayolu'nda sol şeritte aşırı hızla ilerleyen, araçları sollayan beton mikseri sürücülere tehlikeli anlar yaşattı.

Görüntüler Okmeydanı D-100 Karayolu Edirne istikametinde dün akşam saatlerinde çekildi. Hız sınırının 70 kilometre olduğu yolda 100 kilometre hızla ilerleyen beton mikseri arkasındaki araçta bulunanların cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçları sollayarak ilerleyen beton mikseri, sol şeritte kimseye de yol vermiyor. Tehlikeye aldırış etmeden ilerleyen sürücü, diğer araçlardakilere korkulu anlar yaşatıyor. Arkadaki selektörlü uyarısıyla bir süre sonra şerit değiştiren beton mikseri sürücüsü yoluna devam ediyor. Aynı yolda benzer görüntülerin her akşam yaşandığı belirtiliyor.

D-100'de korkutan görüntü; sol şeritte, aşırı hızlı

D-100 Karayolu, Okmeydanı, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Türkiye, Peter Handke'ye verilen ödül nedeniyle Nobel Töreni'ne katılmayacak
İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 19:07:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: D-100'de korkutan görüntü; sol şeritte, aşırı hızlı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]