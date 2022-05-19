D-100'de korkutan kaza: Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika
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D-100'de korkutan kaza: Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

19.05.2022 09:19

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil önce hafif ticari araca sonrasında ise trafik sinyalizasyon direğine çarptı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil önce hafif ticari araca sonrasında ise trafik sinyalizasyon direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile karşı şeride savrularak hurdaya dönen otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, sabah saatlerinde Erenler ilçesi D-100 karayolu Pekşenler ışıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 TAR 39 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ışıklarda sola dönmek için bekleyen 41 KD 688 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, trafik sinyalizasyon direğini de devirerek karşı şeride geçti. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada şans eseri herhangi bir yaralanan olmadı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya/İHA)

D-100'de korkutan kaza: Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
D-100'de korkutan kaza: Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
D-100'de korkutan kaza: Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
D-100'de korkutan kaza: Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
D-100'de korkutan kaza: Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
D-100'de korkutan kaza: Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
D-100'de korkutan kaza: Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
D-100'de korkutan kaza: Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
D-100'de korkutan kaza: Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
D-100'de korkutan kaza: Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa D-100'de korkutan kaza: Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika


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