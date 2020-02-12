D-100'DE KUCAĞINDA ÇOCUKLA OTOMOBİL KULLANDI - Son Dakika

D-100'DE KUCAĞINDA ÇOCUKLA OTOMOBİL KULLANDI
6 saat önce
100 Karayolu'nda kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen kişi görenleri şaşkına çevirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:07 Kaynak: DHA
MECİDİYEKÖY D-100 Karayolu
'nda kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen kişi görenleri şaşkına çevirdi.
Levent'ten Çağlayan yönüne seyir halinde olan bir araç sürücüsü kucağındaki çocukla uzun süre ilerledi. Öğle saatlerinde trafiğin yoğun olduğu yolda kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen sürücü görenleri şaşkına çevirdi. Zaman zaman şerit değiştiren bu sürücü, hem kendi aracındaki yolcuların hem de trafikteki diğer yolcuların canını hiçe saydı. Otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.
Görüntü Dökümü
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-Trafikte seyir halinde olan araçtan görüntü
- İstanbul
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