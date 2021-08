D-100'de motosikletin devrilmesi ile sürücü yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolunda devrilen motosikletten yola savrulan sürücü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Köseköy Mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Kemal Fırat C. idaresindeki 41ADS 472 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Motosikletten düşen Kemal Fırat C. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kemal Fırat C., özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kemal Fırat C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KOCAELİ