D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
6 saat önce
Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHAD-100 Karayolu Merter mevkii Topkapı istikametinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:30 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
D-100 Karayolu Merter mevkii Topkapı istikametinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürürken yolda trafik oluştu.
Görüntü dökümü:
----------
-Yanan araç
-Genel ve detaylar
Son Dakika Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar