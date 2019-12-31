D-100'de otomobil alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel D-100'de otomobil alev alev yandı - Son Dakika

D-100'de otomobil alev alev yandı

6 saat önce

100 Karayolu Merter mevkii Topkapı istikametinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

D-100'de otomobil alev alev yandı, System.String[]
D-100 Karayolu Merter mevkii Topkapı istikametinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürürken yolda trafik oluştu.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:34 Kaynak: DHA
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