D-100'de otomobil alev alev yandı - Son Dakika

D-100'de otomobil alev alev yandı
6 saat önce
100 Karayolu Merter mevkii Topkapı istikametinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.
D-100 Karayolu Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:34 Kaynak: DHA
Merter mevkii Topkapı istikametinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürürken yolda trafik oluştu.
- İstanbul
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