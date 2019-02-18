Son Dakika Haberleri: D-100'de Otomobil Alev Alev Yandı; Yangın Tüpü Yetersiz Kaldı

D-100'de Otomobil Alev Alev Yandı; Yangın Tüpü Yetersiz Kaldı

56 dakika önce

100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

D-100'de Otomobil Alev Alev Yandı; Yangın Tüpü Yetersiz Kaldı, System.String[]
KÜÇÜKÇEKMECE   D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobil içindeki yaşlı çift büyük korku yaşarken, yangına ilk müdahaleyi oradan geçen bir sürücü yangın tüpüyle yaptı. 

Olay sabah saatlerinde D-100 Karayolu Cennet Mahallesi Durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut Tandık ve eşi 34 ZD 0492 plakalı otomobilleriyle Avcılar'daki bir hastaneye gitmek için yola çıktı. Tandık ve eşi,  Cennet Durağı'na geldiklerinde seyir halindeyken otomobillerinin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda büyüyen alevler aracın ön tarafını sardı. Büyük panik yaşayan Tandık çifti, araçlarından inerek itfaiyeyi aradı. Bu sırada yangını gören bir vatandaş aracında bulunan yangın tüpüyle yangına ilk müdahaleyi yaptı ancak yangın tüpü yetersiz kaldı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:15 Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, 3. Sayfa
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