D-100'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

D-100'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

29.03.2023 11:32
D-100'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil, tıra arkadan çarptı.

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil, tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

D-100 karayolu Akova Mahallesi mevkiinde R.P. idaresindeki 35 AUC 809 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan 54 AAS 901 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada sürücü R.P. yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Sakarya'da kayınvalidesini silahla yaralayan zanlı tutuklandı Sakarya'da kayınvalidesini silahla yaralayan zanlı tutuklandı Ferizli'de mahalle muhtarları toplantısı yapıldı Ferizli'de mahalle muhtarları toplantısı yapıldı

Sakarya, Akova, Fiat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa D-100'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
11:31 Galatasaray sınırları zorluyor! Hedefte 80 milyon euroluk yıldız var
09:12 Altın değerinde! Yanan ormanlık alanda yetişen kuzugöbeği mantarı köylülerin yüzünü güldürdü
11:11 Fenerbahçe'ye kötü haber! Luan Peres 1 ay daha sahalardan uzak
11:10 Meral Akşener'den Bakan Nebati taklidi!
11:04 İstanbul ve Ankara'dan sonra bir kar haberi de İzmir'den
11:09 Bakan Soylu, yaşadığı şiddetli bel ağrısının ardından ilk defa görüntülendi! Bastonla yürümesi dikkat çekti
11:05 Luan Peres kabusu yaşıyor! Fenerbahçe'nin yıldızı 1 ay daha yok
11:04 Parti grubuna damga vuran an! Akşener, Bakan Nebati'yi böyle taklit etti
11:03 Bakan Soylu yaşadığı şiddet bel rahatsızlığı sonrası ilk kez görüntülendi! Bastonla yürüdüğü dikkatlerden kaçmadı
10:56 7 aylık hamile olan Funda Eryiğit, Berkun Oya ile dünyaevine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2023 11:43:54. #1.11#
SON DAKİKA: D-100'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement