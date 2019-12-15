D-100'de panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel D-100'de panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

D-100'de panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

100 Karayolu Edirnekapı geçişinde panelvan minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100'de panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
EYÜPSULTAN D-100 Karayolu Edirnekapı geçişinde panelvan minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eyüpsultan D-100 Karayolu Edirnekapı geçişinde bir panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik  kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, D-100 Edirnekapı geçişi Çağlayan istikametinde 05: 30 sıralarında meydana geldi. Ramil Baghirov idaresindeki 34 VS 6714 plakalı panelvan, Çağlayan istikametine gitmekte olan Cengiz Büyük idaresindeki 34 PE 3428 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ve panelvan çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken polis  kazayla ilgili çalışma başlattı.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 07:30 Kaynak: DHA
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