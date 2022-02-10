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D-100'DE POLİSLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACADA - Son Dakika

D-100'DE POLİSLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACADA

10.02.2022 12:24

BAKIRKÖY'de D-100 karayolunda bir sürücü uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayıp kaçtı.

BAKIRKÖY'de D-100 karayolunda bir sürücü uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayıp kaçtı. Polis ve sürücü arasında başlayan kovalamaca sonucu kaçan sürücü, bir sitenin bahçesinde kaza yaparak durabildi. Otomobilden yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü S.K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Otomobilde yolcu bölümünde oturan ve nasıl yaralandığı henüz bilinmeyen 15 yaşındaki Y.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kovalamaca anaları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü S.K yanında bulunan Y.A isimli genç kız ile birlikte 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Polis ve kaçan sürücü arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında sürücünün polise silah gösterdiği, polisinde ateş açarak karşılık verdiği öğrenildi. Bunun üzerine silahlı çatışma yaşandı. D-100 Karayolu'nda devam eden kovalamaca sonrası kaçan sürücü Bakırköy'de bulunan sitenin bahçesinde kaza yaparak durabildi. Sürücü S.K., araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışırsa da kısa sürede yakalandı.

YARALANAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kovalamaca sonrası polis ekipleri otomobilin etrafını çevirdi. İçerde bulunan Y.A isimli genç kızın yaralı olduğunu gördü. Olay yerine çağrılan ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.A, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OTOMOBİLİN İÇİNDEN UYUŞTURUCU MADDE, SİLAH VE POLİS SİRENİ ÇIKTI

Polis ekipleri araçta yaptığı incelemede, bir miktar uyuşturucu madde, şarjör ve mermiler ile polis sireni bulundu. Otomobil incelenmek üzere polis merkezine götürülürken, S.K'nın 17 ayrı olaydan suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan kovalamaca anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

D-100'DE POLİSLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACADA
D-100'DE POLİSLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACADA
D-100'DE POLİSLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACADA

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Uyuşturucu, Otomobil, Silah, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel D-100'DE POLİSLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: D-100'DE POLİSLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACADA - Son Dakika
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