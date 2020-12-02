D-100'de sürücüleri şaşırtan görüntü - Son Dakika

D-100'de sürücüleri şaşırtan görüntü
02.12.2020 10:26
Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA KADIKÖY Acıbadem köprüsü üzerinden geçen su borusu patlayınca D-100 karayolundan geçen sürücüler şaşırtan görüntü oluştu.
Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL- DHA KADIKÖY Acıbadem köprüsü üzerinden geçen su borusu patlayınca D-100 karayolundan geçen sürücüler şaşırtan görüntü oluştu.
Acıbadem köprüsü üstünden geçen ve sulama için kullanılan su borusu sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle patladı.
Tazyikle D-100 karayolu Edirne
yönüne fışkıran su ilginç görüntü oluşturdu. 15 Temmuz Köprüsü istikameti ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücülerden bir kısmı şelale görünümü olan suyun altından geçmeyi tercih ederken, kimileri de orta şeritten çıkarak sağında ve solundan geçmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat buyunca akan su ekiplerin müdahalesiyle kesildi.
Son Dakika Maradona'nın kalbi 500 gram fazla bulununca, incelenmek için cansız bedeninden çıkarıldı 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Galatasaray Falcao'yu gönderip yerine Mandzukic'i transfer edecek Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak Murat 124'ünü lüks araçla takas etmedi, torununa miras bırakacak Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım