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D-100'de sürücüsünün manevra yaptığı tır devrildi - Son Dakika

D-100'de sürücüsünün manevra yaptığı tır devrildi

03.02.2022 17:48
D-100'de sürücüsünün manevra yaptığı tır devrildi

100 karayolu üzerinde, yol kenarında park halindeki tıra çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı tır devrildi.

100 karayolu üzerinde, yol kenarında park halindeki tıra çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı tır devrildi.

Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki K. idaresindeki 41 UE 318 plakalı BMC marka tır, yol kenarında park halinde duran tıra çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonrasında tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle devrildi. Devrilen aracın arkasında seyir halinde olan bir başka tır ise kaza yapan tıra çarpmamak amacıyla refüjden karşı şeride geçti. Tırın ters taraftan girdiği şeritte araç olmaması kaza yaşanmasını önledi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen tırın, vinç yardımıyla kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. Kazadan hafif yaralanarak kurtulan Zeki K. ise hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Son anda fark etti"

Kazaya şahit olan vatandaşlardan Kamil Çayır, "Yol kenarında bir tır duruyordu. Arkadan gelen tır sürücüsü, park halindeki tırı son anda fark etti. Tır bariyerlere çarptı ve devrildi. Arkadan gelen bir başka tır da bu araçlara çarpmamak için diğer şeride geçti" dedi. - KOCAELİ

D-100'de sürücüsünün manevra yaptığı tır devrildi
D-100'de sürücüsünün manevra yaptığı tır devrildi
D-100'de sürücüsünün manevra yaptığı tır devrildi
D-100'de sürücüsünün manevra yaptığı tır devrildi
D-100'de sürücüsünün manevra yaptığı tır devrildi

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İstanbul, Dilovası, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa D-100'de sürücüsünün manevra yaptığı tır devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: D-100'de sürücüsünün manevra yaptığı tır devrildi - Son Dakika
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