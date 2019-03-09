D-100'de Taksi Takla Attı
29 dakika önce
Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA-D-100 Karayolu Kadıköy mevkiinde kaza yapan taksi takla attı.
Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA- D-100 Karayolu Kadıköy
mevkiinde kaza yapan taksi takla attı. D-100 Karayolu Kadıköy mevkii Ankara
istikametinde meydana geldi. Bir otomobilin arkadan çarptığı taksi takla atarak ters döndü.
Kazada müşterinin olmadığı taksinin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle D-100'de trafik yoğunluğu oluştu. Ters dönen taksinin çekici tarafından kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:54 Kaynak: DHA
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