Son Dakika Haberleri: D-100'de Taksi Takla Attı

D-100'de Taksi Takla Attı

29 dakika önce

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA-D-100 Karayolu Kadıköy mevkiinde kaza yapan taksi takla attı.

D-100'de Taksi Takla Attı, System.String[]
Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA- D-100 Karayolu Kadıköy mevkiinde kaza yapan taksi takla attı. D-100 Karayolu Kadıköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Bir otomobilin arkadan çarptığı taksi takla atarak ters döndü.

Kazada müşterinin olmadığı taksinin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle D-100'de trafik yoğunluğu oluştu. Ters dönen taksinin çekici tarafından kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:54 Kaynak: DHA

Kadıköy, D-100 Karayolu, Güncel
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