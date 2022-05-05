D-100'de tehlikeli yardımlaşma - Son Dakika
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D-100'de tehlikeli yardımlaşma

05.05.2022 21:15

100'de tehlikeli yardımlaşma Kaskları bulunmayan motosikletli gençlerin garip yolculuğu Kocaeli D-100 Karayolu'nda motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, üstünde sürücüsü bulunan bir başka motosikleti ayağıyla destek vererek dengede tutmaya çalıştı.

D-100'de tehlikeli yardımlaşma

Kaskları bulunmayan motosikletli gençlerin garip yolculuğu

KOCAELİ - Kocaeli D-100 Karayolu'nda motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, üstünde sürücüsü bulunan bir başka motosikleti ayağıyla destek vererek dengede tutmaya çalıştı. Gençlerin garip ve tehlikeli yolculuğu, cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, İzmit ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, bir başka motosikleti sürücüsü üzerindeyken dengede tutmaya çalıştı. Kaskları da bulunmayan gençler, trafiği ve kendi canlarını tehlikeye atarak D-100 Karayolu'nda tehlikeli şekilde ilerlemeye devam etti. Yüreklerin ağıza geldiği anlar, bir başka araçta bulunan vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

D-100'de tehlikeli yardımlaşma
D-100'de tehlikeli yardımlaşma
D-100'de tehlikeli yardımlaşma
D-100'de tehlikeli yardımlaşma
D-100'de tehlikeli yardımlaşma
D-100'de tehlikeli yardımlaşma
D-100'de tehlikeli yardımlaşma

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa D-100'de tehlikeli yardımlaşma - Son Dakika


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SON DAKİKA: D-100'de tehlikeli yardımlaşma - Son Dakika
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