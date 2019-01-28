D-100'de Tehlikeli Yolculuk... Bozulan Motosiklete "Bacak" Desteği
5 dakika önce
100'de bir motosiklet sürücüsü, bozulan motosikletiyle bacağıyla iterek destek verdi.
D-100'de bir motosiklet sürücüsü, bozulan motosikletiyle bacağıyla iterek destek verdi.
D-100 Karayolu Ortaköy viyadüğü üzerinde ilerleyen iki motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde bir motosiklet sürücüsü arkadaşının bozulan motosikletine ilginç bir şekilde destek verdi. Arkadaki motosiklet sürücüsü önündeki bozuk motosikleti ayağıyla iterek ilerlemesini sağladı. İki motosikletlinin yolculuğu bu şekilde Beşiktaş istikametine devam etti.
Görüntü Dökümü
---------------------------
-Motosikletlinin ayağıyla diğer bir motosikletliyi itmesi - Meriç
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:31 Kaynak: DHA
Oyuncu Şebnem Sönmez, Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Fotoğraf Çektirmek İsteyenlere Sitem Etti
Taksim'de, Müşteri Kapmak İsteyen Hanutçular Tekme Tokat Kavga Etti! Kamera Kayıttaydı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Sigara İçmek Haram, İçenler İmam Olamayacak
Gözü Dönmüş Saldırganın Boğazına Çakmak Dayayıp Genç Kadını Gasbettiği Anlar Kamerada!