D 100'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası ilk mesai gününde D 100 karayolunda akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Yasağın ardından 2 günlük kısıtlama bugün gece saat 00.00'da sona erdi. Haftanın ilk mesai günü akşam saatlerinde D 100 karayolunun Avcılar'dan Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.