D 100'de yanan otomobil trafik yoğunluğuna neden oldu - Son Dakika

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D 100'de yanan otomobil trafik yoğunluğuna neden oldu
6 saat önce
ŞİŞLİ D 100 Karayolu'nda bir otomobil alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:28 Kaynak: DHA
ŞİŞLİ D 100 Karayolu'nda bir otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Yangın, saat 18.00 sıralarında, D 100 Karayolu Zincirlikuyu mevkii, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde bir otomobilde çıktı. Seyir halindeki otomobilin sürücüsü, motor kısmından dumanların yükseldiğini fark ederek aracını durdurdu. Dumanların ardından otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Yangın, yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından yangın tüpüyle söndürülmeye çalışılırken itfaiye ekiplerine de haber verildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle D 100 Karayolu 15 Temmuz Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
- İstanbul
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