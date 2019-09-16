Son Dakika Haberleri: D-100'de yol tartışması;  motosiklet sürücüsü kamyonetin aynasını kırdı
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D-100'de yol tartışması;  motosiklet sürücüsü kamyonetin aynasını kırdı

1 saat önce

Haber: İstanbul DHAD-100'de motosiklet sürücüsü yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı sürücünün kullandığı kamyonetin aynasını kırdı.

D-100'de yol tartışması;  motosiklet sürücüsü kamyonetin aynasını kırdı, System.String[]

Haber: İstanbul DHA

D-100'de motosiklet sürücüsü yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı sürücünün kullandığı kamyonetin aynasını kırdı.

Olay, önceki gün D-100 Karayolu Sefaköy Mevkii'nde önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. Edirne istikametine ilerleyen motosiklet sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Hasta taşıyan bir araca yol açtığını belirten motosiklet sürücüsü, kamyonet sürücüsünden yolu açmasını istedi. Ancak kamyonet sürücüsü yolu açmayınca motosikletli, bir süre bağırdıktan sonra kamyonete vurmaya başladı. Motosiklet sürücüsü camını yumrukladığı aracın aynasını da kırdı. O anlar arkadan gelen bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anı


Motosiklet, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:17 Kaynak: DHA
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