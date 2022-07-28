D-100'de zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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D-100'de zincirleme kaza: 1 yaralı

28.07.2022 03:43
D-100'de zincirleme kaza: 1 yaralı

100'de zincirleme kaza: 1 yaralı İki tır, bir kamyonet ve bir hafif ticari araç birbirine girdi Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda 2 tır, 1 kamyonet ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kamyonetin sürücüsü yaralandı.

D-100'de zincirleme kaza: 1 yaralı

İki tır, bir kamyonet ve bir hafif ticari araç birbirine girdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda 2 tır, 1 kamyonet ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol üzerinde seyir halinde olan 71 DK 618 plakalı Man marka tır, 34 CMT 79 plakalı Isuzu marka kamyonet, 78 ABD 764 Scana marka tır ve 41 AGG 425 plakalı Ford marka hafif ticari araç birbirine girdi. Kazada kamyonet sürücüsü aracında sıkışarak yaralandı. Yaralının yardımına diğer sürücüler koştu. Yaralı sürücüyü aracından çıkaran vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa D-100'de zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: D-100'de zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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