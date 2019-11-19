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D-100'de zincirleme trafik kazası 2 yaralı

6 saat önce

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAAtaşehir D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, zincirleme kazaya neden oldu.

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Ataşehir D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, zincirleme kazaya neden oldu. Kazada iki kişi yaralanırken kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde yoğun trafik oluştu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ataşehir Yeni Sahra D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada Mertcan Kaya'nın kullandığı 34 R 0028 plakalı cip, kontrolden çıkarak önünde seyir halinde ilerleyen araçlara çarptıktan sonra havalanıp bir buçuk metre aralığındaki iki beton bariyerin arasına girdi. Arkasında ilerleyen Hasan Basri Karakuş'un kullandığı 34 BJT 326 plakalı otomobil de kazanın etkisiyle bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazayı şans eseri hafif yaralı olarak atlatan cip sürücüsü Mertcan Kaya olay yerine gelen ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araç sürücüsü Hasan Basri Karakuş ise Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde yoğun trafik oluştu. Sol şerit tamamen kapatılırken trafik akışı iki şeritten sağlandı. Kazayı gören bir kişi, '4 araç zincirleme kaza yaptı. Cipin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlerden aşağı uçtu. 2 ve ya 3 yaralı var dedi.

D-100'de zincirleme trafik kazası 2 yaralı

D-100 Karayolu, İstanbul, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:29 Kaynak: DHA
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